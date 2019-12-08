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Kasımpaşa taraftarından ‘Fikret Orman' göndermesi

Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi öncesi ev sahibi ekibin taraftarları siyah-beyazlılara göndermede bulunarak, ‘Fikret Orman paralar nerede’ tezahüratları yaptı.

Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi öncesi ev sahibi ekibin taraftarları siyah-beyazlılara göndermede bulunarak, ‘Fikret Orman paralar nerede' tezahüratları yaptı.


Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'nın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği mücadele öncesinde lacivert-beyazlı taraftarlardan Beşiktaş'a Fikret Orman göndermesi geldi. Mücadele öncesi ev sahibi ekip taraftarları, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile ilgili tezahüratlarda bulunarak, 'Fikret Orman paralar nerede' tezahüratı yaptı.

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