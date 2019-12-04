İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile anlaşmaya vardı

Kasımpaşa, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Tayfur Havutçu’yu getirdi.

Kasımpaşa, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Tayfur Havutçu'yu getirdi.


Sezona Teknik Direktör Kemal Özdeş ile başlayan Kasımapaşa, önceki gün anlaşarak Özdeş ile yollarını ayırdı. Lacivert-beyazlılar yeni teknik adamını da arayışlar sonunda buldu. Yaşanan gelişmenin ardından Kasımpaşa yönetimi, deneyimli teknik adam Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı. Daha önce Beşiktaş ve Adana Demirspor'da teknik direktörlük, Lucescu yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Havutçu ile anlaşmanın gün içinde açıklanması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.