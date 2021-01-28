İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kasımpaşa Tosic'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Süper Lig’de daha önce Beşiktaş ve Gençlerbirliği forması giymiş olan Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic’i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Gençlerbirliği forması giymiş olan Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.


Kasımpaşa, ara transfer döneminin bitimine günler kala kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou forması giyerek sözleşmesi sona ermiş olan Sırp stoper Dusko Tosic'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Tosic'in sözleşmesinde 1 yıl sözleşme uzatma opsiyonu da yer alıyor. Kasımpaşa'dan transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:


"Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou takımının formasını giyen Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."


Deneyimli oyuncu, Guangzhou'da forma giydiği 41 resmi müsabakada 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.