Kasımpaşa yarın sahaya inecek

Kasımpaşa, Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarına yarın İstanbul’da toplanarak başlayacak.
Kasımpaşa, Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına yarın İstanbul'da toplanarak başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa'da futbolculara verilen 10 günlük izin yarın sona erecek. Lacivert-beyazlılar, yarın Kemerburgaz'daki tesislerinde toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Çalışmalarının bir bölümünü İstanbul'da sürdürecek olan Paşa'nın kamp programının tamamı ise daha sonra belli olacak.