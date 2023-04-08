Kasımpaşa'da 2 değişiklik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Selçuk İnan yönetiminde evinde oynadıkları Ümraniyespor maçının 11'ine göre Trabzonspor karşısında 2 değişiklik ile sahaya çıktı.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, Selçuk İnan yönetiminde Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Ümraniyespor karşılaşmasının 11'ine göre Trabzonspor karşısında 2 değişikliğe gitti. Özdeş; Ryan Donk ve Ali Gholizadeh yerine Tarkan Serbest ve Mustafa Eskihellaç'a görev verdi.

Mustafa Eskihellaç, Kasımpaşa formasıyla ilk maçına çıktı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Mustafa Eskihellaç, lacivert-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Özdeş, bordo-mavililer karşısında 25 yaşındaki futbolcuya 11'de ilk kez görev verdi.

Lacivert-beyazlılar, Trabzonspor karşısına; Günay Güvenç, Fabiano, Tarkan Serbest, Djilobodji, Yasin Özcan, Eysseric, Malsa, Hajradinovic, Mustafa Eskihellaç, Mounir ve Fall 11'i ile çıktı.