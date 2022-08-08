İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kasımpaşa'da 3 ismin ilk Süper Lig maçı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Medipol Başakşehir’e konuk oluyor.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Lacivert-beyazlılarda Recep Yemişçi, Raoul Petretta ve Stephane Bahoken Süper Lig'de ilk kez Kasımpaşa formasını giyiyor.


Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, Başakşehir'e konuk oluyor. Lacivert-beyazlılarda yeni taransferler Recep Yemişçi, Raoul Petretta ve Stephane Bahoken Süper Lig'de ilk kez Kasımpaşa formasını giyiyor. İstanbul temsilcisi Teknik Direktör Sami Uğurlu önderliğinde sahaya şu 11 ile çıktı:


“Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Jeffrey Bruma, Recep Yemişçi, Raoul Petretta, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Ben Ouanes ve Stephane Bahoken”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.