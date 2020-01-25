Kasımpaşa'da 6 yeni transfer 11'de

Kasımpaşa’nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşısında 11’de başladı.
Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşısında 11'de başladı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yeni oyuncularına ağırlık verdi. Lacivert-beyazlılarda teknik sorumlu Erkan Çoker, takıma devre arasında katılan Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Ndongala ve Tarkan Serbest'e forma şansı verdi.
Teknik Sorumlu Erkan Çoker'in Alanyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11 şu şekilde:
Fatih, Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tarkan, Quaresma, Ndongala, Hajradinovic, Koita