İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kasımpaşa'da 6 yeni transfer 11'de

Kasımpaşa’nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşısında 11’de başladı.

Kasımpaşa'nın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşısında 11'de başladı.


Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yeni oyuncularına ağırlık verdi. Lacivert-beyazlılarda teknik sorumlu Erkan Çoker, takıma devre arasında katılan Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Ndongala ve Tarkan Serbest'e forma şansı verdi.


Teknik Sorumlu Erkan Çoker'in Alanyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11 şu şekilde:


Fatih, Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tarkan, Quaresma, Ndongala, Hajradinovic, Koita

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.