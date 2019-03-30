Kasımpaşa'da BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Antrenmana milli takımlarında bulunun Trezeguet, Hafez, Heintz, Ben Youssef ve Pavelka katılmadı. Sakatlıkları bulunan oyuncular Hajradinovic ve Khalili antrenmanda yer almadı. Uğurcan ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.