İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kasımpaşa'da Bursaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 29.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman bir buçuk saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda Bursaspor maçının taktiği üzerinde duruldu. Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Koita ve Uğurcan yer almadı. Veysel, Khalili ve Heintz akımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.