Kasımpaşa'da Bursaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman bir buçuk saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda Bursaspor maçının taktiği üzerinde duruldu. Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Koita ve Uğurcan yer almadı. Veysel, Khalili ve Heintz akımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.