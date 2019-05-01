Kasımpaşa'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Lacivert-beyazlıların antrenmanında 6 futbolcu yer almadı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman bir buçuk saat sürdü. Sakatlıkları bulunan futbolcular Ramazan, Sadiku, Khalili, Ben Youssef ve Josue Sa antrenmana katılmazken, Veysel Sarı takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Mustafa Denizli, stoper oyuncularının sakatlık ve ceza durumları dolayısıyla sıkıntı yaşadığını ifade etti.