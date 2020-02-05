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Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.


Kasımpaşa, Tayfur Havutçu'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


51 yaşındaki teknik adam, 2010-2011 sezonunda da Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu. Fuat Çapa en son Eskişehirspor'u çalıştırmıştı.

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