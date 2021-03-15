Kasımpaşa'da inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın korkuttu

Beyoğlu Kasımpaşa'daki inşaat malzemesi deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 08.00'da Beyoğlu Camii Kebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi üzerinde bulunan inşaat ve ofis malzemeleri deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın deponun tamamını etkisi altına aldı.

Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale etti. İtfaiye araçlarının da cadde üzerinde yer kaplaması nedeniyle de kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.