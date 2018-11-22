Kasımpaşa'da Koita antrenmanı tamamlayamadı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Malatyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirirken, Fade Koita antrenmanı yarıda bıraktı.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Top kapma çalışması gerçekleştiren lacivert-beyazlılar, dar alanda minyatür kale ve çift kale taktik ağırlıklı maç yaptı. İdman, soğuma çalışmaları ile noktalandı.

Kasımpaşa'nın Gineli futbolcusu Fode Koita ise antrenmana devam edemedi.

Denizli, kadro kurmakta zorlandı

Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden İlhan Depe, Olivier Veigneau, Uğurcan Yazgılı'nın yanı sıra kart cezalısı Loret Sadiku antrenmanda yer almadı. Sakat ve cezalı oyuncuların yanı sıra Koita'nın idmanı yarıda bırakmasıyla Teknik Direktör Mustafa Denizli, çalışmada kadro kurmakta zorlandı.

Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.