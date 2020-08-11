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Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak dönemi

Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı.


Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak dönemi başladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak'a çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyu bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerini kullanıldı.

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