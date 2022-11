Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi başladı. Sezon sonuna kadar takımın başında olacak olan Selçuk İnan, “Örnek aldığım ve başarılarını iyi anlamda kıskandığım isim Fatih Terim. Hedeflediğim ve inandığım ne varsa şu anda gerçekleşiyor” dedi.

Kasımpaşa'da Şenol Can'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Selçuk İnan oturdu. Bugün Kemerburgaz Turgay Ciner Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya bağlayan imzayı atan Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerine de bu imzayla başlamış oldu. Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ile birlikte basın toplantısında hazır bulunan İnan, sözlerine Turgay Ciner ve Serkan Reçber'e teşekkür ederek başladı. Hedeflediği ve inandığı her şeyin gerçekleştiğini söyleyen İnan, “İlk teknik direktörlük deneyimim olacak. Birçoğunuz futbolculuğumu gördü, futbolculuğa başlangıç anıma şahit olanlar da var. Hedeflere hep beraber ulaşacağız. Her zaman gerçekleşebilecek hayaller kurdum. Kasımpaşa'da olmam benim için bir şans. Bu kurumsal yapıyı tanıdım. Futbolu ne kadar önemsediklerini gördükten sonra bu kararı vermek çok kolay oldu. Galatasaray'dan ayrılalı neredeyse 1 yıl oldu. Galatasaray demişken buradan Fatih hocama teşekkür borçluyum. Bu mesleği zaten yapmak istiyordum ama beni daha da cesaretlendiren kendisi oldu. 1 senedir tüm hocalarımla iletişim halindeyim. Oynadığım tüm takımlarda kaptanlık yaptım. Yurt dışına çok gittim ve orada da önemli insanlarla iletişim kurdum. Bir oyun anlayışım her zaman vardı. Oyunculuğumda da çok düşünürdüm. Bunların hepsinden karma yapıp bana uyacak düşünceleri şu anda aklımda saklıyorum” açıklamasını yaptı.

“İyi anlamda kıskandığım isim Fatih Terim”

Teknik Direktör olarak Fatih Terim'i örnek aldığını belirten Selçuk İnan, “Çok önemli bir ekibimiz var. Örnek aldığım, başarılarını iyi anlamda kıskandığım ve tekrarlamak istediğim bir isim var, o da Fatih Terim. Ekibim inandığım kişilerden oluştu. Burada güzel bir kurumsal yapı var. Hali hazırda çalışan hocalarla tanıştığımda burada Türk futbolunda böylesine önemli projelerin olması futbola bu yatırım beni şaşırttı. Heyecanlı, istekli bir ekip oluşturduk. Hepsine çok inanıyorum. Kendi dallarında çok başarılı, bilgili hocalar” ifadelerini kullandı.

Serkan Reçber: “Hedefleri ve felsefesi bizimle uyuyor”

Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber de Şenol Can'ın ardından bu görev için arayışa geçtiklerini hatırlatarak, “Hedeflerimiz ve prensipler doğrultusunda hocalarımızla görüştük. Selçuk hocamızla yaptığımız konuşmalar sonucunda felsefesinin bizimle uyumlu olduğunu, hedeflerinin bizimle uyumlu olduğunu gördük. Hocanın çok önemli bir kariyeri vardı. Taraflı tarafsız ülkemizde takdir edilen bir isim. Bu durumlar kolay karar vermemize neden oldu. Son 2 sene Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birinde, en önemli hocalarından birinin yardımcılığını yapması önemliydi. Futbolcu kardeşlerimizin futbolu bıraktıktan sonra bir hedefi olması gerektiğini düşünenlerdenim. Selçuk hoca da onlara bu anlamda iyi bir örnek durumunda” şeklinde konuştu.

Toplantıyı A Takım futbolcuları da takip etti. İmzaların atılmasının ardından fotoğraf çekimiyle basın toplatısı sona erdi.