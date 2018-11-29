Kasımpaşa'da Veigneau takımla birlikte çalıştı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Sakatlığını atlatan Fransız futbolcu Olivier Veigneau takımla birlikte çalıştı.

Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda top kapma çalışması yapan lacivert-beyazlılar, yarı sahada yapılan çift kale maç ile çalışmalarını tamamladı. Ligin 13. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Fransız oyuncu Olivier Veigneau Fenerbahçe maçı öncesinde takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sakatlıkları süren İlhan Depe, Uğurcan Yazğılı ve Abdul Rahman Khalili ise antrenmana katılmadı. Özgür Çek de takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.