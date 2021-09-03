Kasımpaşa'daki korkunç kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Kasımpaşa’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 3’ü ağır 7 kişinin de yaralandığı korkunç kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Kasımpaşa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 3'ü ağır 7 kişinin de yaralandığı korkunç kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde hızla gelen aracın durakta bekleyen yolcuların arasına daldığı görülüyor.
Kaza saat 10.05 sıralarında Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, süratli giden 42 GD 748 plakalı hafif ticari aracın sürücü E.G, direksiyon hakimiyetini kaybedince yolcuların beklediği otobüs durağına dalmış, Korkunç kazada Suzan Metin (63) hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişi yaralanmıştı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Korkunç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir dükkana ait kamera görüntülerinde hızla gelen aracın durakta bekleyen yolcuların arasına daldığı görülüyor. Dükkanda bulunanlar gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırırken, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.