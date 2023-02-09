Kasımpaşa'dan depremzedelere yardım

Kasımpaşa, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, oradaki vatandaşlara destek için yardım tırı gönderiyor. Lacivert-beyazlılar konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilmek üzere hazırlanan yardım tırlarımız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı" ifadelerini kullandı.