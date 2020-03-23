Kasımpaşa'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Kasımpaşa Spor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Lacivert-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Fatih Terim'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor ve iyi haberlerini bekliyoruz.”