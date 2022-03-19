Kasımpaşalı Jackson Muleka'dan 6 maçta 5 gol

Kasımpaşa'nın Kongolu santrforu Jackson Muleka, forma giydiği 6 maçta 5 gol, 2 asistlik performansı ile dikkat çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lig sonuncusu Yeni Malatyaspor'a konuk olan Kasımpaşa, rakibini 2-0 mağlup etti. İstanbul temsilcisinin golleri 71. dakikada Jackson Muleka ve 74. dakikada Ahmet Engin'den geldi. Lacivert-beyazlı ekip ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, devre arasında Belçika ekiplerinden Standard Liege'den kiralanan Muleka, Kasımpaşa forması giydiği 6 karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Kongolu santrfor, ligde Alanyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe'nin (2) ardından Yeni Malatyaspor'a da golünü attı.