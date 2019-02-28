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Kasımpaşalı taraftarlar Mustafa Denizli'yi istifaya davet etti

Kasımpaşa-Akhisarspor maçında lacivert-beyazlıların taraftarları Teknik Direktörü Mustafa Denizli’yi istifaya davet etti.

Kasımpaşa-Akhisarspor maçında lacivert-beyazlıların taraftarları Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi istifaya davet etti.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu. İlk maçı da 3-1 yenilen Paşa, kupaya veda etti. Maçta Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı izlemeye gelen lacivert-beyazlı taraftarlar, "Denizli istifa" diye tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar ayrıca bir önceki Teknik Direktör Kemal Özdeş lehinde tezahüratlar yaptı.

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