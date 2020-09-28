Kassanov, “Ahıska Türkleri Azerbaycan için savaşmaya hazır”

Kassanov açıklamasında "Tarihte birkaç defa sürgüne maruz kalan Ahıskalı Türkler vatansızlığın ne demek olduğunu en iyi bilen toplumdur. Azerbaycan, Ahıskalı Türklere her zaman sahip çıkmış; Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizlere evlerini açmış, aşlarını paylaşmıştır. Yıllar yılı sürgünde yaşayan Ahıskalı Türklerin vatanı olmuştur Azerbaycan. Bunun karşılığında ise milletimiz, Azerbaycan'ı her zaman öz vatanları olarak görmüş; vatani görevlerini de en iyi şekilde yerine getirmiştirler” ifadelerine yer verdi.

Ahıskalı Türklerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kurtarmak için savaşa hazır olduğunu belirten Kassanov, “Karabağ Savaşı'na katılan Ahıskalı gençlerimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü uğrunda canlarını feda ederek şehitlik zirvesine yücelmiş, milli kahraman olmuş, nice yiğit ve mert kardeşlerimiz ise gazi olmuştur. Ahıskalı Türkler geçmişte olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın haklı davasında eli silah tutan kahraman evlatları ile birlikte işgal altındaki vatan toprağının kurtarılması için savaşmaya hazırdır” dedi.