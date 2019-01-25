Kastamonulular Banduma Gecesi Zeytinburnu'nda gerçekleştirildi

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'un saha çalışmasına eşlik eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kastamonulular Dayanışma Derneği Zeytinburnu Şubesi'nin düzenlediği ‘Banduma Gecesi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy ile birlikte bir dizi etkinliğe katıldı. Etkinliklerin son durağı Kastamonu'nun yöresel lezzeti bandumayı tanıtmak adına düzenlenen ‘Banduma Gecesi' oldu. Yüzlerce Kastamonulu vatandaşı bir araya getiren program, Zeytinburnu'nda bir etkinlik salonunda gerçekleşti. Yöresel lezzetlerin tadıldığı program, açılış konuşmalarıyla başladı.

“Bu memlekete hizmeti biz yaptık, yine biz yapacağız”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı ve Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemlerde Kastamonu'ya verdiği hizmetlerden söz eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “2018 yılı boyunca başta bakanlığımız olmak üzere, bütün Türk dünyası ülkeleri Kastamonu'da faaliyet yaptılar. Bunu belediyemiz ve valiliğimiz ile birlikte yaptık. Yine müsteşarlığım döneminde Kastamonu, Çankırı ve Ilgaz'ı bir turizm destinasyonu haline getirmek için Ilgaz'da Kastamonu-Çankırı Çalıştayı düzenledik. O vesileyle Kültür ve Turizm sektörünü bir araya getirdik. Çalıştayı rapor haline getirdim. Müsteşar imzasıyla bir eylem planı halinde bakanlığa ve ilgili birimlere dağıttım. Bu memlekete hizmeti biz yaptık, yine biz yapacağız. Hiç şüpheniz olmasın. 20 yıldır Zeytinburnu'nun geldiği noktayı hayal edemezdik. Hayalimizin de ötesine geçti. Bunu yukarıya taşıyacak olan biziz. Biz bu memleketin kendisiyiz” dedi.

“Zeytinburnu halkı Ömer Arısoy'a en büyük desteği verecektir diye inanıyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, konuşmasında, “Biz inanıyoruz ki, bizi hiç yalnız bırakmayan, 20 senedir bizi destekleyen Zeytinburnu halkı, inşallah bu seçimde de gönül belediyeciliğinin en yüksek örneklerini gösterecek olan milletimizin desteğiyle seçilecek Ömer Arısoy'a en büyük desteği de verecektir diye inanıyoruz. ‘Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik' diyerek sizlere seçildikten sonra da hizmet etmeye büyük şeref duyacak bir aday yolladık. 31 Mart yerel seçimlerinin Zeytinburnumuz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sizlerin vereceği destekle hizmet bayrağını biraz daha yukarı çıkaracak olan başkanımız gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini Zeytinburnu'ndan Türkiye'ye yansıtacak diyorum” dedi. ‘Banduma Gecesi' okunan dualarla son buldu.