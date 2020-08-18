Katarakt tedavisinde kullanılan akıllı lenslerle gözlüksüz yaşam mümkün

Dr. Mustafa Taşeli, görmede yavaş yavaş azalma, ışığa hassasiyet, göz kamaşması, çift görme, okuma zorluğu, gece görüşünde bozulma, renklerde soluklaşma veya sararma gibi belirtilerle kendini gösteren kataraktın, trifokal göz içi lenslerle tedavisinde, hastaların yaşamlarının geri kalan kısmında gözlük kullanmak zorunda kalmadığını belirtti.

“Katarakt tedavi edilmezse, tam görme kaybı ortaya çıkar”

Dünyada en sık görme kaybı oluşturan göz hastalıklarından biri olan kataraktın en sık nedeninin yaşlanma sonucu göz merceğinde oluşan bulanıklık olduğunu söyleyen Op. Dr. Mustafa Taşeli, görmede yavaş yavaş azalma, ışığa hassasiyet, göz kamaşması, çift görme, okuma zorluğu, gece görüşünde bozulma, renklerde soluklaşma veya sararma, gözlük numaralarının sık değişmesi gibi yakınma ile kendini gösterdiğini ve mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini ifade etti. Hastalığın ilk döneminde genellikle uzak görmede azalma, yakın görmede ise düzelme yaşandığını belirten Mustafa Taşeli, daha sonraki süreçte ise görmenin tamamen azaldığını, tedavi edilmediği durumlarda ise tam görme kaybının ortaya çıktığını söyledi.

“Katarakt ameliyatı sırasında kullandığımız trifokal lensler, hayata gözlüksüz devam edebilme imkanı sağlıyor”

Gözlük veya ilaç kullanımı ile tedavi edilemeyen kataraktın tek tedavi yönteminin ameliyat olduğunu söyleyen Taşeli, ameliyat sırasında bulanıklaşan merceğin temizlenerek yerine yeni mercek konduğunu ifade etti. Mustafa Taşeli şöyle devam etti: “Ameliyat ile saydamlığını kaybeden opaklaşmış lens temizlenerek, hastanın tekrar iyi görmesi sağlanmaktadır. Önceki yıllarda ameliyatlarda mercek uygulanmadığı için hastalar ameliyattan sonra kalın camlı yani yaklaşık +10 numara gözlük kullanmak zorundaydılar. Bugün ise ameliyat sırasında hastanın gözüne yerleştirilen trifokal lenslerle hastanın gözlüksüz olarak uzak, yakın ve orta mesafeyi görmesini sağlamaktayız. Monofokal göz içi lensler ise genellikle gözlüksüz veya çok düşük numaralı gözlük camları ile uzak ve yakının net olarak görülmesini sağlamaktadır.”

“Bugün artık katarakt ameliyatı olmak için hastalığın iyice ilerlemesini beklemeye gerek yok”

Önceden, eski tekniklerle gerçekleştirilen katarakt ameliyatlarında son aşamaya kadar beklendiğini belirten Taşeli, bugün artık kataraktın ilerlemesini beklemeden ameliyat uygulanabildiğini belirttiği açıklamalarına şöyle devam etti; “Eğer hastanın günlük yaşamı katarakttan dolayı etkileniyorsa yani ofis işleri, araba sürüşü, televizyon izlemesi gibi günlük yaşam faaliyetlerinde kısıtlanma varsa hastalığın ilerlemesini beklemeden ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda yüksek gözlük numaralarından kurtulmak için de erken ameliyat kararı alabiliyoruz.”

“Akıllı lensler yakını, uzağı ve orta mesafeyi rahatlıkla görme imkanı sağlıyor”

Katarakt ameliyatlarında kullanılan merceklerle ilgili açıklamalarda da bulunan Taşeli şunları kaydetti; “Üç farklı gruba ayrılan merceklerden ilk gruptaki Monofokal göz içi mercek tek odaklı olup, hastanın uzağı görmesini sağlar. Yakını görmek için yakın gözlüğü kullanımı şarttır. İkinci gruptaki göz içi mercekler ise yakın ve uzak olmak üzere iki odaklı Bifokal merceklerdir ki bu merceklerde hasta hem yakını hem de uzağı gözlüksüz görür, ancak orta mesafe olarak tanımlanan 40 cm ile 2 metre arasını net göremez. Akıllı Lens dediğimiz üçüncü gruptaki Trifokal göz içi mercekler ise üç odaklıdır ve bu sorunu çözen merceklerdir. Trifokal merceklerle hasta gözlüksüz olarak uzağı, yakını ve ara mesafeyi oldukça iyi görebilir. Ayrıca tüm mesafelerde renk farklılığını net görmeyi, mesafe geçişlerinde ise kesintisiz görmeyi sağlar. Yine mercek özelliği sayesinde gece görüşlerinde herhangi bir parlama ve ışık saçılması yaşanmaz. Merceğin UV özelliği ise gözleri güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı oluşacak hastalıklardan da korumaktadır.”

Trifokal mercekler, popüler adıyla akıllı lenslerle ilgili haberlerin son dönemde hem sosyal medyada hem de yazılı basında sürekli karşımıza çıktığını söyleyen Taşeli, bu merceklerin popüler olma nedeninin görme kalitesini zirveye çıkarması olduğunu belirtti. Taşeli şöyle devam etti: “Son günlerde basın yayın organlarında ‘Akıllı lens' terimi sıklıkla kullanılmaktadır. Akıllı lens, trifokal lensleri tarif etmek için kullanılmış bir ifadedir. Göz hekimleri olarak akıllı lens terimini kullanmıyor, ‘Trifokal Göziçi Lens' ifadesini kullanmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Kliniğimizde “Akıllı Lens” diye adlandırılan trifokal lensler katarakt ameliyatları sırasında uygun vak'alarda kullanılmaktadır. Ameliyattan sonra bu kişiler gözlüksüz olarak kitap okuyabilir, bilgisayar kullanabilir ve televizyon seyredebilirler. Katarakt ameliyatı olacak hastalara hangi merceğin uygun olacağına gözün bazı kriterlerine bakarak karar veriyoruz.”

“Yeni nesil lenslerle katarakt ameliyatlarında yüz güldürücü sonuçlar elde ediliyor”

Katarakt ameliyatının genellikle lokal anestezi altında kısa süreli bir ameliyat olduğunu söyleyen Taşeli, ameliyat sonrası gözün steril bir şekilde kapatılıp hastanın genellikle hemen taburcu edildiğini belirtti. Taşeli, “Ertesi sabah ise damla tedavisine başlıyoruz. Ameliyattan birkaç gün sonra hasta iş yaşamına dönebiliyor, sosyal aktivitelerine kaldığı yerden devam edebiliyor. Sonuç olarak yeni nesil lenslerle katarakt ameliyatlarında yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor.”