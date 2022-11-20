Katar'da görkemli açılış

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış seremonisi görkemli bir törenle gerçekleşti.

2022 Katar Dünya Kupası öncesi açılışı seremonisi düzenlendi. Açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Tribünleri dolduran binlerce taraftar da bu coşkuya ortak oldu.

Açılış maçında turnuvanın ev sahibi Katar, Ekvador'u ağırlayacak. Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak A Grubu müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele öncesi Dünya Kupası da stada getirildi ve sergilendi.