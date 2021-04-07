Kategori Mağazacıları Derneği'nde Başkan Serhan Tınastepe ile devam kararı

Perakende sektörünün önemli temsilcilerinden Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Genel Kurulu'nda Başkan Serhan Tınastepe ile devam kararı çıktı. Başkan Tınastepe pandemi nedeni ile kayıpların telafisi için çalışacaklarını söyledi.

KMD Genel Kurulu 6 Nisan günü gerçekleştirildi. Genel Kurul'da KMD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Serhan Tınastepe'nin sürdürmesine karar verildi. Yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları olarak ise Murat Gigin, Mete Yurddaş ve Av. Nihat Erciyas seçildi.

Yeni dönemde daha güçlü bir temsiliyet hedefleniyor

Sektörde güçlü bir konuma gelen derneğin başarılı çalışmalarının, Yönetim Kurulu ve dernek üyelerinin tam desteğiyle artarak süreceğini vurgulayan Tınastepe, öncelikli olarak pandemi nedenli kayıpların telafi edilmesi için çalışacaklarını belirtti. Tınastepe “Derneğimiz, temsil ettiği 50 bin satış noktası, 300 bin çalışan ve 320 milyar TL'lik ciro ile ülke ekonomisi için önemli bir konumda. Bu konumu güçlendirirken, sektörümüzün gelişiminin önünü açacak her türlü çalışmayı yürütmeye ve üyelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili tüm paydaşlarla yapıcı görüş alışverişini sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Dernek üyeleriyle beraber belirlenen çalışma konuları çerçevesinde faaliyetlerin şekillendiğini belirten Tınastepe, “Önümüzdeki dönemde odaklanacağımız ilk üç konu online ticaretteki gelişmeler, mevzuat çalışamları ve alışveriş merkezleri ile ilişkiler olacak. Bu ve takip ettiğimiz diğer konular ile birlikte sektörümüzün temsilcisi olarak kanun yapıcıların görüş sorduğu, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi kamuoyuna duyuran, sektör içinde verimli işbirliği imkanları oluşturan bir kurum olmayı hedefliyoruz” dedi.

Sektördeki temsiliyetini daha da güçlendirmek ve çalışma alanlarını şekillendirmek için üye yapısının da genişletileceğini belirten Tınastepe, hali hazırda süren çalışmaların sektörün tamamını kapsayacak hale getirilmesi için çaba sarfedeceklerini ifade etti. Tınastepe; “2021 yılında derneğimizin sektördeki ve kamuoyundaki gücünü artırmak, üyelerimiz arasında işbirliği alanlarını çoğaltarak verimlilik bazlı çalışmalara önayak olabilmek ve sorunlarımızı proaktif bir yaklaşımla çözüme kavuşturmak için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu çerçevede, sektör sorunlarının ve çözüm yollarının doğru tespit edilmesi, bu yönde ilgili paydaşlarla verimli ve yapıcı görüş alışverişlerinin sağlanması ve sektöre fayda sağlayacak çözümler geliştirilmesi için çalışacağız” dedi.

2021 yılının, sektör içinde yeni normalin gereklerine göre yapılanmaların sürdürüleceği ve verimliliğe daha çok önem verileceği bir yıl olacağını vurgulayan Tınastepe, yeni etkinlikler ve projelerle dernek çalışmalarının bu eksene oturtulacağının altını çizdi