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Katia & Bony, yoga yapan sporcular için özel çorap tasarladı

Türkiye’nin önemli yerli tekstil markası Katia & Bony, spordan vazgeçemeyen ve tercihini yogadan yana kullananlar için ’yoga çorabı’ tasarladı.

Türkiye'nin önemli yerli tekstil markası Katia & Bony, spordan vazgeçemeyen ve tercihini yogadan yana kullananlar için 'yoga çorabı' tasarladı.



Türkiye'nin önemli yerli tekstil şirketlerinden Bony Group'un perakende markası Katia & Bony, spordan vazgeçemeyen ve tercihini yogadan yana kullananlar için 'yoga çorabı' tasarladı. Şirketten yapılan bilgilendirmede; 12 farklı seçeneği bulunan ürün, yüzde 82 oranında pamuk içeriyor.


Ayrıca ürün kaydırmaz alt yapısı sayesinde spor esnasında çorapsız yapılması tavsiye edilen aktivitelerde de kullanıcıların öncelikli tercihleri artasında yer alacağı belirtildi.

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