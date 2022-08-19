Katılımcı Kentler Projesi Maltepe'de hayata geçiyor

Kamusal alanda iklim odaklı diyalog ortamları oluşturmayı hedefleyen Katılımcı Kentler Projesi'nin ilk toplantısı Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Roof Coliving yürütücülüğünde, Maltepe Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı ortaklığıyla ICLEI Europe finansal desteği ile gerçekleşen Katılımcı Kentler Programı #sezon04 Maltepe, kamusal alanlarda iklim odağında diyalog ortamları oluşturmayı amaçlayan 30 gencin katılımıyla konsept tasarım sürecini tamamladı. Projede genel amacın gençlerin sürdürülebilirlik konusunda kapasitelerini güçlendirmek, yerel karar alma mekanizmalara katılımlarını arttırmak ve iklim bilinci oluşturmak olduğu ve hedef kitlesinin 18-29 yaş arası İstanbul'da yaşayan kent, ekoloji, iklim gibi konulara meraklı, çözümün bir parçası olmak isteyen aktif yurttaşlardan oluştuğu dile getirildi.

‘Benzersiz köprüler kuruyoruz'

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Nazım Hikmet Salonu'nda gerçekleştirilen tanışma toplantısında Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan katılımcılara yaptığı konuşmasında ‘‘Roof Coliving, farklı kimlikleriyle, disiplinleriyle insanların bir arada yaşayabileceği ortak yaşama alanları kurmaya hayali ile çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yaşam alanlarını, insan ve topluluk ilişkilerini de içerecek biçimde katılımcı yöntemlerle yeniden tasarlıyor. Bu alanlar ile de insanların birlikte yaşama ve üretme yetilerini geliştirerek yeni bir birlikte yaşama kültürü oluşturmayı hedefliyor. Amacımız, ev kültürünü kişiye özel olmaktan çıkarıp müşterek bir hayata dönüştürmek. Bu çalışmalar doğrultusunda; sosyal sorunlara yerel yönetimler ve gençler arasında kolektif, adil ve sürdürülebilir çözümler üretmek için öğrenme ve tasarım yöntemleriyle benzersiz köprüler kuruyoruz. Katılımcı Kentler Programı, yurttaşların kamusal tasarım sürecine yönelik sivil katılımlarını arttırmayı amaçlıyor. Program boyunca "Kamusal alanda insanları bir araya getiren diyalog ortamlarını nasıl oluşturabiliriz?” sorusunun cevabını katılımcılarla birlikte arıyoruz. Program katılımcısı olan yurttaşları sosyal tasarımcı ve değişim öncüleri olarak konumlandırıyoruz'' dedi.

Katılımcılık, Diyalog Alanları, Hak Temelli Eğitimler

Program çerçevesinde konuşma yapan Roof Coliving temsilcisi Emre Güzel ise, ‘‘Öncelikli olarak programda hedefimiz; gençlerin katılımcı karar alma, ortak/kamusal yaşam alanlarının daha adil ve sürdürülebilir hale getirilmesi ile ilgili görüşlerini ve taleplerini somut adımlar atarak dile getirebilmesi için alan açmak, kamusal alanları İstanbul'un sürdürülebilirliği, muhtemel tehditler ve potansiyel çözümlerle ilgili farkındalık oluşturacak diyalog alanına dönüştürebilmeleri için cesaretlendirmek ve güçlendirmek, yerel yönetimler ve gençler arasında iklime dair diyalog ortamı oluşturmak, gençleri kent hakkı bağlamında hak temelli eğitimlerle güçlendirmek, son olarak gençlerin kent içerisinde verilen alanla ilgili tespit ettikleri sorunlara fonksiyonel, küçük ölçekli sürdürülebilir ve döngüsel tasarım pratikleri geliştirmeleri ve hayata geçirmeleridir‘' ifadelerini kullandı.

Kamusal alanda iklim odaklı diyaloglar hedefleniyor

Beş hafta sürecek olan programın, kamusal alanda insanları bir araya getiren iklime dair diyalog ortamlarını sürdürülebilir tasarım ilkeleri ile nasıl oluşturabiliriz?” sorusu etrafında şekillenen içeriğinde, katılımcı olan 30 gencin kent ve sürdürülebilirlik konusunda İstanbul'a özgü çözüm üreten sosyal tasarımcılar olarak konumlandırılacağı belirtildi. Grup, Maltepe Orhangazi parkında bir dizi incelemede bulunarak alanın ihtiyaçlarını ve kullanım odaklı ihtiyaçların pratiklerini çıkarıp, iklim diyaloğunu kamusal alanda oluşturmak için deneyimlerini bir araya getirdi. Konsept tasarımların neler olduğuna birlikte karar verebilmek, tasarımları yakından tanımak için program, sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.

Web sitesi: www.roofcoliving.org

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