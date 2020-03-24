“Katkısız bal, arı sütü, polen ve propolis bağışıklık sistemini güçlendiriyor”

Tüm dünya Koranavirüs salgını ile baş etmeye çalışırken doktorlar ve bilim insanları bu süreçte hijyen alışkanlıkları ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine dikkat çekiyor. Hayatı durma noktasına getiren Koranavirüs salgınından, özellikle yüksek yaş grubu, kronik rahatsızlığı olanlar ve bağışıklık sistemi güçsüz kişiler doğrudan etkileniyor. Konunun uzmanı doktorlar, tedavi sürecinde hastanın güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olması gerektiğinin özellikle altını çiziyor. Evde geçirilen bu süreçte doğru beslenmeye dikkat çeken uzmanlar, özellikle doğal gıdalara dikkat çekiyor ve yapay gıdaların tüketilmemesini öneriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, ham balın sadece kahvaltılık bir ürün olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Doğallığı laboratuvar testleriyle ispat edilmiş, akademik otoritelerce belirlenen değerlere sahip olan ham bal ve arı ürünlerinin özel bir gıda olduğunu belirten Ahmet Bağran Aksoy, “Tüm dünya zorlu bir dönemden geçiyor. Doktorlarımız bu süreçte doğal gıdalarla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Katkısız ham bal, arı sütü, polen ve propolis gibi besin değeri yüksek ürünler, uzmanların tarif ettiği doğal gıdaları tam olarak karşılıyor. Etabal olarak bizim meşhur vücudu zırhlayan karışımımız da bu ürünlerle yapılan özel bir ürün. Arı ürünlerinin doğru miktarda kullanılmasıyla hazırlanan bu karışım asla rastgele oranlarla hazırlanmamalı. Vitamin, mineral ve enzim bakımından zengin ve dengeli olan vücudu zırhlayan kür ile bağışıklık sistemini güçlendirme anlamında tüm risk faktörlerine karşı önlem alınabilir” dedi.

“Abur cubur yerine doğal ham bal ve arı ürünleri tüketin”

Bu dönemde bal alınacak adreslere de dikkat çeken Ahmet Bağran Aksoy, perakende satış mağazalarının kapalı olması sebebiyle online satış kanallarına yönelen tüketicilerin güvenilir mecraları tercih etmesi gerektiğinin altını çizdi. Balın günün her öğününde tüketilebileceğini belirten Aksoy, şu bilgileri de paylaştı: “Evde geçirilen bu dönemde insanlarımız abur-cubur olarak tabir ettiğimiz yapay şekerli ürünleri tercih etmemeli. Tatlı bir şeyler yemek isteyenler ballı yoğurt gibi evde kolaylıkla hazırlanabilen hafif ürünleri tercih edebilir. Bu hem hafif hem de daha doğal olacaktır. Bunun yanında çay, kahve ve diğer içeceklerde şeker kullananlar da beyaz şeker yerine ham bal tercih edebilir” şeklinde konuştu.