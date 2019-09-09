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Kavacık'ta üniversitede çıkan yangın söndürüldü

Beykoz Kavacık’ta bir üniversitenin laboratuvarlarının bulunduğu binanın beşinci katında yangın çıktı.

Beykoz Kavacık'ta bir üniversitenin laboratuvarlarının bulunduğu binanın beşinci katında yangın çıktı. Öğrenciler binadan tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Kavacık'ta saat 09.30 sıralarında bir üniversitenin kampüsünde laboratuvarların bulunduğu binanın beşinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada bulunan öğrenciler hızla tahliye edildi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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