Kavcıoğlu: "Yaşanan volatilitelerin üstesinden gelebilecek bir bankacılık sektörümüz var, herhangi bir sıkıntı yok"

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörü Türkiye'nin en güçlü sektörlerinden biridir. Yaşanan volatilitelerin üstesinden gelebilecek bir sektörümüz var, herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, gündemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Kavcıoğlu'nun; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ile bir araya geldiği toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, toplantıda kur dalgalanmaları ve faiz indirimi gibi konularda durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi. Kavcıoğlu bankacılık sektörüyle ilgili olarak ise, "Bankacılık sektörü Türkiye'nin en güçlü sektörlerinden biridir, Merkez Bankası da BDDK ve bankalarımız ile güçlü bir şekilde iletişim içerisindedir" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, "Bankalar Birliği Başkanlığında, banka genel müdürlerimiz ile bir araya gelip durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bu toplantı olağanüstü bir gündem olarak planlanmadı. Daha önce de yaptığımız ve daha önce planladığımız bir toplantıydı. Toplantıda güncel gelişmeleri değerlendirdik. Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde. Olumlu bir görüşme oldu. Karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. Bankacılık sektörü Türkiye'de çok iyi durumda" diye konuştu.

"Yaşanan volatilitelerin üstesinden gelebilecek bir bankacılık sektörümüz var"

Toplantıda güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu söyleyen Kavcıoğlu, "Genel değerlendirme içinde kur dalgalanmasını da konuştuk. Faiz indirimi ve diğer konularla ilgili bankalarımızla durum değerlendirmesi yaptık. Bankacılık sektörü Türkiye'nin en güçlü sektörlerinden biridir. Yaşanan volatilitelerin üstesinden gelecek bir bankacılık sektörümüz var, herhangi bir sıkıntı yok" dedi.