Kavgayı ayırmak isterken başına gelmeyen kalmadı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu market sahibi, kavga eden iki grubu ayırmak isteyince hem saldırıya uğradı hem de dükkânı soyuldu.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, biri yabancı uyruklu iki grubun sokak ortasında kavga ettiğini gören bir market sahibi, olaya müdahale etmek istedi. Kavga eden şahısların arasında giren market sahibi, darp edilenleri marketin içine alarak olayı sonlandırmaya çalıştı.

Market sahibinin bu davranışı karşısında daha da sinirlenen öfkeli grup, içeri girerek dehşet saçtı. Bir süre içeride bağıran şahıslar, ardından market sahibini darp etmeye başladı. Yaptıkları ile yetinmeyen bir şehir eşkıyası ise marketin içine dalarak bıçak tehdidiyle kasadaki paraları çaldı. Market sahibinin arkasından bakakaldığı zanlılar kayıplara karışırken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Market sahibinin şikâyetçi olması üzerine harekete geçen Esenyurt Polis Merkezine bağlı Suç Araştırma Ekibi, olayla ilgili çalıma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından polis, yaşı 18'den küçük olduğu belirlenen 3 saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.