Kaya Muzaffer Ilıcak: "Avrupa'daki Türk sporcular milli takımlara alınmalı"

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ile Avrupa ve Ortadoğu Hapkido Mücadele Sporları Derneği (EHMAA) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Avrupa'daki Türk sporcuların Türkiye milli takımına alınmasını önerdi.

Türkiye'nin ilk Avrupa ve Dünya Federasyonları olan Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ve Avrupa ve Ortadoğu Hapkido Mücadele Sporları Derneği (EHMAA) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak 9'uncu kitabı 'Uyuşturucuyla Mücadelede Tek Yol Spor' adlı kitabını çıkardı.

Sporun bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynadığını söyleyen Ilıcak, "Çocukları spora yönlendirmek, çocuklara okumayı öğretmek çocuklara öğrenmeyi öğretmek çok önemli. Bağımlılık son derece kötü ve günümüzde çeşitli isimler altında Türkiye'de bu koridorun ortasında olduğu için, Türkiye kendi üzerine düşeni bu işte üzerine alıyor ama bizim çocukları korumamız lazım. Burada anne ve babaya, aile sevgisine ve eğitime bu pandemiden dolayı aksayan eğitimde öğretmenle diyaloğu birebir olmayan çocuk maalesef bunalıma düşüyor. O yüzden spor yapmak, sporu öğretmek zorunda aileler. Aynı zamanda biz şunu yapıyoruz kitabı olmayan, kütüphanesi olmayan Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki okullara belli belediyelerden, bağış severlerden kitap toplayarak kitap okumayı yaygınlaştırmaya çalıştık" dedi.

Avrupa'da yaşayan Türk kökenli sporculara sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Ilıcak, "Yurt dışında yaşayan çok sayıda Türk sporcularımız var. Yurt dışının çeşitli yerlerinde doğmuş daha sonra oraya göç etmiş, milli takım özlemiyle yaşayan sporcularımız var. Yaşadığı ülke adına yarışan başarılı ve derece yapan Türk sporcularımız var. İnşallah oradaki sporculara sahip çıkılması gerekiyor. Dünyanın her yerine heyetler göndererek sporcu seçimi yapılmalı ve bu sporcuların Türk milli takımına kazandırmalı. Ben bu konuda yeni bir kitap yazıyorum. Bizim sporda en büyük sıkıntımız doping. Şunu anlatmamız gerekiyor doping eşittir uyuşturucu, uyuşturucu eşittir dopingdir. Bağımlı olmadan yaşanabilecek hayatın var olduğunu bu çocuklara anlatmalıyız. Bunun önce sağlık için sonrada yarışmacı olmak için yapıldığının bilincini aşılamamız lazım. Bir şekilde başarı gelir ama dopingin zararı ise ömür boyu devam eder. Sağlığımız için madalyanın ne önemi var. Bu illetten uzak duralım. Bunun içinde önce bilinçlenmek ve bilgilendirilmek lazım. Ceza ile bir yere varılamaz. Bunun sağlığımız için çok büyük tehlike olduğunu bilincine ulaştığımızda çok şey kazanacağız" ifadelerini kullandı.