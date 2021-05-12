Kaya Muzaffer Ilıcak'dan Ramazan Bayramı mesajı

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Kurucu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Mübarek Ramazan ayını daha geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, dostluğumuzu, mutluluğumuzu paylaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevinci içerisindeyiz. Tüm dünya ülkelerinin ve Türkiye'mizin, korona virüs tehlikesiyle mücadele ettiği, ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği zorlu bir sürece denk gelen Ramazan ayı, bize yeni tecrübeler kazandırırken, toplumumuzdaki paylaşma, dayanışma, birlikte hareket etme duygularımızı pekiştirmemize vesile olmuştur.

Korona virüs sürecinde olmamızdan dolayı, belki sevdiklerimize, büyüklerimize sarılamayacağız, ellerini öpemeyeceğiz, küçüklerimize şekerlerini ikram edemeyeceğimiz ama kalplerimiz gelecek çok daha güzel günlerin hayaliyle her zaman olduğu gibi birlikte çarpacak. Birlik ve beraberlik hislerimizle karşılamaya hazırlandığımız Ramazan Bayramı hepimize dargınlıkları, kırgınlıkları bir yana bırakarak barış, sevgi, kardeşlik hoşgörü içerisinde yaşamayı hatırlatır.

Ramazan Bayramı'nın insanlık adına çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine hoşgörüyü, benmerkezcilik yerine paylaşmayı, bölüşmeyi, karanlık yerine aydınlığı getirmesini temenni ediyor, sosyal barışın sağlandığı, birlikteliklerin arttığı bir bayram diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramı'nın ailemize milletimize, Türk-İslam ve insanlık alemine barış, huzur ve refah getirmesi dileklerimle. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde bütünleşmesine ve güçlenmesine vesile olması temennisiyle, hayırlı olmasını diliyoruz.

Ramazan Bayramı'nın geleceğimizin teminatı uyuşmayan gençliğimizle hayırlara vesile olması dileğiyle dualarımızla. Bayram sevinçlerimizle dini ve milli duygularımız perçinleşir, milli birlikte ve beraberlik bilincimiz daha da güçlenir. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek bayramın İslam alemine, aziz milletimize, mücadele sporları ve tüm spor camiamıza huzur sağlık ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz eder, bayramını kutlarım. Bu mübarek günlerde vatan, bayrak ve inancımız için şehit olan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu bayramın Anadolu coğrafyasında vücut bulan bin yıllık kardeşliğimize vesile olmasını temenni ediyorum."