Kaya Muzaffer Ilıcak'dan yeni yıl mesajı

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, yeni yıl mesajında 2020'nın pek çok üzüntü verici hadisenin üst üste yaşadığımız bir yıl olduğunu belirterek, “2021 yılının ülkemize, bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Ilıcak, yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni yılın, başta Türk sporuna ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize başarılar getirmesini arzu ediyorum. Ayrıca bütün branşlardaki olimpik olan olmayan bakanlıklarımıza bağlı resmi federasyonlarımıza sporcularına, ülkemize dünya ve olimpiyatlarda temiz başarılar kazandırmalarını, her zaman hırslı, mücadeleci, özveriyle çalışarak, yüreklerini ortaya koyarak bayrak -ülke sevgisiyle, ülkemize madalyalar kazandırmalarını bekliyoruz.

Bu duygularla bir kez daha 2021 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum.

Geride bıraktığımız 2020, maalesef, korona virüs salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu. Tüm dünyayı etkisi altında alan Kovid-19 virüsü, son bir asrın en büyük sağlık krizi olarak tarihe geçti. Yeni ve güzel başlangıçların yaşanacağı, sağlık ve mutluluğun hakim olduğu, bereket ve huzur dolu bir yıl geçirilmesi temennisi ile milletimizin yeni yılını kutluyorum.

2020'un, devletimize, ailelerimize, spor camiamıza ve gençliğimize birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek, amacımızın sadece spor olmadığını ülkemizin geleceğini ve umutlarını taşıdıkları spor başarısının, 'Temiz spor, temiz nesil' sloganı ile dünyaya örnek olan bir yıl olmasını yürekten diliyorum. Devletimizin ve bütün birimlerimizin uyuşturucu ile mücadele hususunda yaptığı pek çok önemli çalışmalar vardır. Terör örgütlerinin dünyadaki geçim kaynağı uyuşturucu ve doping malzemeleri olduğunu biliyoruz.

Ailelerimize ve çocuklarımıza bağımlılığın ve dopingin çirkin ve kanlı yüzünün, sadece ülkemiz değil, bölgemiz ve tüm dünyada gençliğin ciddi tehlikesi olan bu hastalığı iyi anlatmalıyız. Bağımlı olmadan da, doping yapmadan hayatlarının daha mutlu kaliteli ve başarılı olacağını gençlerimize önemli rol model olabilecek başarılı insanlarımızı çocuklarımıza anlatmalıyız. Bunun için ailelerimizle, öğretmenlerimizle, spor hocalarımızla, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sımsıkı sahip çıkmak zorundayız. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' olgusu ancak gençlerimize sahip çıkarak yol göstererek gerçekleşir. Yeni ümitler ve beklentilerle 2021 yılına giriyoruz.

Yeni yılın ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yurdumuzda terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa ve sıhhat diliyorum. Yeni yılın ailemize milletimize, Türk-İslam ve insanlık alemine barış, huzur ve refah getirmesi dileklerimle. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde bütünleşmesine ve güçlenmesine vesile olması temennisiyle, geleceğimizin teminatı uyuşmayan gençliğimizle hayırlara vesile olmasını diliyorum."