Kaya Muzaffer Ilıcak'tan Ramazan Bayramı tebriği

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Ilıcak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dostlukların yeniden canlandığı, üzüntülerin yerine sevince bıraktığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı ve bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran mübarek Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlarımız, dostluğun, yakınlığın, hal ve hatır sormanın manevi miladıdır. Bilinmelidir ki, bayramlar dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır.

Bayram süresince büyükler ziyaret edilecek, küçükler sevindirilecek, umutlar tazelenecektir. Dargınlıklar bitecek, ertelenmiş kucaklaşmalar ve gecikmiş buluşmalarla kardeşliğimiz daha da pekişecektir. Biz toplum olarak sevinci de, üzüntüyü de birlikte yaşamaya devam ettiğimiz sürece Allah'ın izniyle kimse bize zarar veremez.

Bayram sevinçlerimizle dini ve milli duygularımız perçinleşir, milli birlikte ve beraberlik bilincimiz daha da güçlenir. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan Bayramı'nın İslam Alemine, aziz milletimize, mücadele sporları ve tüm spor camiamıza huzur sağlık ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz eder, bayramını kutlarım. Bu mübarek günlerde vatan, bayrak ve inancımız için şehit olan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu bayramın Anadolu coğrafyasında vücut bulan bin yıllık kardeşliğimize vesile olmasını temenni ediyorum."