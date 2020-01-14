Kaya'dan öğrencilere altın öğütler: "İdeallerinizden vazgeçmeyin"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere öğütlerde bulunan Kaya “İdeallerinizden vazgeçmeyin“ dedi.

Kariyer Günleri kapsamında Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan, eğitim tecrübelerini gençlerle paylaştı. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğini okuduktan sonra, Tıp Fakültesi'ni bitiren Fatma Betül Sayan Kaya, TÜBİTAK Olimpiyatlarında dereceye giren Fen Lisesi öğrencileri ile bir süre sohbet ettikten sonra, Okulun Konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.

Hayatta hiçbir şeyin şansa bağlı olmadığını söyleyen Kaya, düzenli çalışmanın önemine vurgu yaptı. Hayatta hiçbir zorluk karşısında asla pes etmemeleri tavsiyesinde bulunan Kaya, Türkiye'de artık herkesin özgürce istediği kıyafet ve istediği okula gidebildiğini söyledi. Başörtülü olduğu için ilk etapta Tıp Fakültesini okuyamadığını belirten Kaya şunları söyledi:

“Atatürk Fen Lisesi benim zamanımda çok yüksek puanlarla alıyordu. Şimdi de aynı şekilde. Sizler çok emek vermiş geleceği için şimdiden çok çalışan zeki çocuklarsınız. Ben 9 yaşında bir oğlu olan bir anneyim. Oğlumun kazanıp buraya gelmesini isterim. Ben şans demiyorum. Çünkü sizler çok çalışarak emeği ile burayı kazanmış kişilersiniz. İnşallah çok daha güzel yerlerde olacaksınız. Benim bir hayalım vardı. Sizlerin yaşında iken, bilim kadını olmak istiyordum. Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünü kazanıp orada okudum. Bilkent'in bir mezun olarak sizlere de orada okumanızı tavsiye ederim. Aslında Tıp okumak istiyordum. O zaman 28 Şubat süreciydi. Başörtülü olarak okuyamıyordunuz. Çok araştırdım. Bilkent'te başörtülü okunduğunu öğrenince elektrik elektronik bölümünü okudum. Başarı ile bitirdim. Sonra yüksek lisans için Amerika'ya gittim. Biyomedikal alanında meme kanserinin termal görüntülenmesini sağlayan bilimsel çalışmalarda yer aldım. Aslında bu çalışmaların hepsi ülkemizde de yapılabilirdi. Ancak şimdi başlıyoruz. Savunma sanayinde olduğu gibi bugün yüzde 80 kendi ayakları üzerinde duran bir ülke konumuna geldik. O yüzden her alanda bizim iyi yetişmiş insana ihtiyacımız var. Benim içimde hep Tıp okuma isteği vardı. Amerika'da doktora yaparken, tekrar Tıp okumaya karar verdim. Amerika'da sınavlara girdim sınavları kazandım ancak burs bulamayınca, bir de Türkiye'de sınava girmeye karar verdim. Sınavlarda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandım. Aradan yıllar geçmiş ve ben hayallerinin peşinde koşan biri olarak Tıp fakültesini okudum. Bir insanın hayalinde neyi okumak istiyorsa, onu okumalı. Anne babalarında sizin gibi akıllı çocuklara saygı göstermesi çok önemli. İnsan hayal ettiği ve istediği alanda olursa, daha mutlu ve huzurlu oluyor. Daha fazla topluma hizmet sunabiliyor. Türkiye'nin en zeki çocuklarının karşısındayım. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Bu ülkenin gençleri daha güçlü bir Türkiye'de yaşasın diye çalışıyoruz. Bütün bu eğitimin yanında kendimi siyasette buldum. Hep bilim kadını olmak isterken kendimi siyasette buldum. Ama onun koşulları farklı şeylere yönlendirdi. Dediğim gibi, başörtülü veya başı açık ayırımı vardı. Ama şükürler olsun, bugün herkes bir arada kardeş olarak bir arada eğitim görebiliyor. Şunu unutmayın hangi mesleği seçerseniz seçin, mesleğinizde en iyi olmaya çalışın. Zaten sizlerin bugün burada bulunmanız bunun göstergesidir. Asla pes etmeyin. Coğrafik olarak çok zor bir bölgede yaşıyoruz. O yüzden çok çalışmamız lazım. Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz”.

Kaya, TÜBİTAK Olimpiyatlarında dereceye giren gençlerle de bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.