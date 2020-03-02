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Kayaşehir'de araç alev alev yandı

Kayaşehir’de bir otomobil seyir halindeyken alev aldı.

Kayaşehir'de bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu.


Olay, Kayaşehir 15. Bölge Kayaşehir Bulvarı'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki gazlı araçta sızmadan kaynaklı yangın meydana geldi. Araç alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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