Kaybolan 130 bin TL değerindeki altının bedelini hayırsever biri karşıladı

O kadınla birlikte 130 bin lirası yok oldu. Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı bir garip kayıp altın olayında hayırsever kişi, 130 bin lirayı ödedi.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kayseri'de yaşayan H.K ve M. K. çiftinin bir garip kayıp altın olayını gündeme taşımıştı. İddiaya göre, 75 yaşındaki M. K., geçtiğimiz ağustos ayında sokakta Yeşim isimli bir kadınla tanışmış ve evine getirmişti. Ertesi sabah kadın evden gittiğinde H. K.'nin 130 bin lira değerindeki altınları da yok olmuştu.

Çift, altınlarını aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Altınların yok olmasıyla birlikte yaşadıkları anlaşmazlıkları dile getiren yaşlı çiftin durumuna üzülen bir hayırsever, Müge Anlı'yı arayarak; “Annemle babama benziyorlar. Onların mağduriyetini ben gidereceğim” dedi ve ailenin yaşadığı 130 bin liralık kaybı karşıladı.