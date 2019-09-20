Kaygan yolda kayan tır otomobilin üzerine devrildi

Büyükçekmece'de yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan metal yüklü tır başka yolda seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada tır sürücü ve otomobil sürücü çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Büyükçekmece Beylikdüzü istikameti D-100 karayolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 UG 568 metal yüklü tır, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce yolun kenarında bulunan bariyerlere daha sonra ise yolun aşağısında bulunan yan yoldan geçmekte olan 34 KJ 9639 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobil sürücü Şahadet Zeynep Aydın ve tır sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tır sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Kaza nedeni ile tır içerisinde bulunan metal parçalar etrafa savruldu. Dağılan parçalar ekipler tarafından toplandı. Kazada tırın üzerine devrildiği otomobil kullanılamaz hale geldi. Tırın kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kaza sonrası açıklama yapan otomobil sürücüsü, tırın bir anda üzerine devrildiğini söyledi.