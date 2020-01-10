İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları drone ile görüntülendi

Rus bayraklı tankerle çarpışan balıkçı teknesinin batması ile kaybolan 3 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Jandarma helikopterinin ve balıkçıların da destek verdiği arama çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.


İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesi çarpışmıştı. Çarpışma sırasında bölgede olan balıkçılar batan teknedeki 3 kişiyi kurtarırken, 3 kişi ise kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaybolan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin arama çalışmaların balıkçılar denizde, Jandarma Genel Komutanlığı helikopteri de havadan destek verdi. Yapılan arama çalışmaları drone ile de havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.