Kayıp Aslı canlı yayında buldu

Hatay'da 16 Kasım günü 20 yaşındaki Asiye Dişli'nin 5 yaşındaki yeğeni Aslı'yı kaçırdığı iddia edildi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan hala Dişli'nin ailesi, küçük çocuğa bir şey yapmasından endişe ederek, Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı, önce hala ile kaçırdığı küçük yeğeninin fotoğrafını ekrana getirdi. Ardından ekibiyle Hatay'da sokak sokak küçük Aslı'yı aradı.

Adana'dan gelen bir ihbar ise hareketli anlara neden oldu.Müge Anlı'yı arayan izleyicisi, Asiye Dişçi ve küçük Aslı'nın Adana'dan otobüse binmek üzere olduklarını söyledi. Bunun üzerine Anlı, durumu Adana Emniyeti'ne bildirdi. Merkez Otogarı'nda hala-yeğeni görenlerin ihbarlarını beklediğini söyledi.

Çok kısa bir süre sonra hala-yeğenin bindiği otobüs tespit edildi. O andan sonra canlı yayında müthiş bir operasyona imza atıldı. Müge Anlı'yı takip eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de devreye girerek otobüs durduruldu. Olay yerine polis ekipleri gelerek küçük Aslı'yı kurtardı.