Kayıp İranlı kadın bulundu

Etiler'de geçtiğimiz cuma günü kayıplara karışan İranlı kadın bulundu. Müjdeli haberi müdürü sosyal medya hesabından paylaştı.

3 buçuk yıldır İstanbul'da yaşayan İran uyruklu Marjan Ahadi (30), geçtiğimiz cuma günü kayıplara karıştı. İddiaya göre emlak danışmanı olarak çalıştığı iş yerinden çıkan Ahadi, Etiler'de sevgilisiyle buluşacağını söyleyerek arkadaşının arabasından indi. Arabadan indikten sonra sevgilisine mesaj attığı tespit edilen Ahadi'den bir daha haber alınamadı. Kayıp olan genç kadının 1'i kadın 3 kişi tarafından kaçırıldığını iddia eden annesi Maryam Ahadi, emniyete kayıp başvurusunda bulundu. Konuyla ilgili Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, Ahadi'nin müdürünün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sevindirici haber geldi. Paylaşımda Ahadi'nin bulunduğu ve sağlığının yerinde olduğu kaydedildi.