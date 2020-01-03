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Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu

Fatih’te kaybolan üniversite öğrencisi Sibel Ünli’nin cesedi denizde bulundu.

Fatih'te kaybolan üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin cesedi denizde bulundu. Genç kızın Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu ve yaklaşık 1 aydır kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.


Öğlen saatlerinde Yenikapı sahilinde devriye atan özel güvenlik görevlileri denizde bir cesedin olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, cesedi kıyıya çıkartmak için deniz polisinden yardım istedi. Olay yerine gelen deniz polisi bot yardımıyla cesedi çıkartarak kıyıya getirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, cesedin 20 yaşındaki Sibel Ünli'ye ait olduğu ortaya çıktı.


‘1 Aydır kendisinden haber alınamıyordu'


İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olan Sibel Ünli'nin ailesi tarafından yaklaşık 1 ay önce kayıp başvurusu bulunulduğu ve arkadaşlarının da kendisinden haber alamadığı öğrenildi. Ünli'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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