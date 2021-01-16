‘Kayıp yıl'da 21.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi, hedef dünyada ilk 10

Türkiye'nin ihracattaki lokomotif sektörlerinden biri olan yapı malzemeleri sektörü toplam ihracata verdiği katkıyı 2020'de de sürdürdü. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektör, pandemi yılında 21.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. İlk beş ihracat pazarı ABD, İsrail, Almanya, Irak ve İngiltere oldu.

İDDMİB Türk Yapı Malzemeleri Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, pandemi yılında, bir önceki yıla göre yüzde -1'lik düşüşle 21.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, sektörün ana hedefinin dünya ihracat listesinde ilk 10'a girmek olduğunu yineledi.

2020 rakamlarını değerlendiren Urfalılar, "Bakanlığımızın destekleri ve sanayicilerimizin azmi ile yılı yüzde -1'lik düşüş ile 21.8 milyar dolar ihracatla tamamladık. İhracatta yılın son ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artış kaydettik. İkinci çeyrekte yaşanan daralma bütün dünyada gerçekleşti. İhracata etkisi en fazla Nisan ve Mayıs aylarında yüzde -42'lere varan düşüşlerle yaşandı. Uygulanan destek paketleri ve alınan tedbirler sanayicinin en azından önünü görebilmesinde çok etkili oldu ve yılı yüzde -1 gibi geri dönüşün daha kolay olabileceği bir noktada tamamladı. Türk yapı malzemelerinin ihracatının bu sene rakam olarak çok az düşse bile tonajında ciddi artış olduğunu görüyoruz. Bu da pazarlardaki payımızı artırdığımızı gösteriyor, bu sebeple pandemi sonrası piyasaların toparlanması ve açılması ile Türk yapı malzemelerinin ihracatı hızlı bir şekilde büyüyecektir. Dünya ihracat sıralaması henüz açıklanmadı ama ilk 3 çeyrek üzerinden değerlendirme yapar isek 11'inci sıramızı koruyacağımızı düşünüyoruz. Hedef ilk 10'a girmek. 2021 yılında doğru para politikaları ve salgının ilerleyişine göre ilk 10'da yer alamamak gibi bir sıkıntımızın olacağını düşünmüyoruz" dedi.

Sektörün 2021 hedeflerine de değinen Urfalılar, “Sanal heyetler konusunda tecrübe kazandığımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl Körfez bölgesinde yer alan BAE, Umman, Katar, Kuveyt ve Bahreyn ülkelerine yönelik sanal heyet ile başladık, sene içinde Latin Amerika bölgesi, Rusya, Pakistan, Hindistan, Özbekistan ve Kazakistan derken birçok pazarda yer aldık. 1000'den fazla ikili iş görüşmeleri gerçekleşti. 2021 yılında birçok fuar henüz iptallerini ilan etmedi ancak ertelenenler oldu. Batimat Paris 2021 fuarı 2022 yılı Ekim ayında yapılacak. Biz Birlik olarak yine milli katılımını organize edeceğiz. Bu sene sonunda hedef pazarlarımızdan Kanada ve Meksika'ya milli katılımlarımız olacak. Avrupalı Uluslararası Müteahhitler Federasyonu ile yine bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Genel olarak hedef pazarlarımızda ortak çıkan ülkeler; ABD, Kanada, Meksika, Fransa, Polonya, İngiltere, Rusya, Çekya, Özbekistan, Kazakistan, Hindistan ve Avusturalya” dedi.

Urfalılar, “2020 yılı için hazırlığını yaptığımız birçok faaliyeti bu sene sanal ortama taşımak üzere içeriklerini ve altyapısını revize ettik. Dünya ticaretine yön verecek değişimlerin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Seneye, Birleşik Krallık Serbest Ticaret Antlaşması ile başladık. Doğuda 16 ülkenin parçası olduğu Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık kümeleşmesi, güneyimizde 1 Ocak 2021 itibari ile resmileşen Afrika Kıta Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması gibi dikkate alınması gereken değişimler var. 2021 yılının ilk çeyreğinde bu konulara değinecek bir sektör buluşması organize ediyoruz. Sektör paydaşlarının deneyimlerinin aktarılacağı ve alanlarında uzmanların konular hakkında bilgi vereceği bir oluşum içindeyiz” dedi.