Kayışdağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ataşehir Kayışdağı'nda orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Orman yangını havadan drone ile görüntülendi.

Öte yandan yangının çıktığı noktaya yakın yerde geçtiğimiz ayda orman yangının çıkmıştı.