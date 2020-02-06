Kayısı için sigorta zamanı

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Türkiye genelinde kayısı ürünü için poliçe kabullerinin bölge ve çeşide göre değiştiğine dikkat çekilerek en erken tarih olarak 14 Şubat'ta sona ermeye başlayacağı bildirildi. Üreticilere, yüzde 67'ye varan devlet desteğinden faydalanmaları ve tarım sigortalarını zamanında yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Üreticilerin kayısı ürünü için son poliçe kabul tarihlerini, acentelerinden ya da tarsim.gov.tr adresi üzerinden kolaylıkla öğrenebilecekleri hatırlatılarak; öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acentelerinden sigortanın yaptırılabileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin ve çeşitli risklerin frekansı ve şiddeti her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Malatya ilimizde 'don' sebebiyle kayısı ürünü ciddi düzeyde zarar görmüştür. Nisan ve Mayıs, bu ürün için en riskli aylardır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; tarımsal üretimin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi ve gelir kayıpları yaşanmaması için tarım sigortası ihmal edilmemelidir. Şimdi vakit kaybetmeden, poliçe düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acentelerine giderek, kayısı ürününüzü, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel-su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına ve bu risklere ilave olarak don riskinin neden olduğu miktar kaybına karşı sigortalatınız.

Ayrıca, meyve ağaçlarınızı dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel-su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine karşı; meyve bahçelerinizi dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, deprem, yangın, sel-su baskını, taşıt çarpması risklerine karşı tarım sigortası ile güvence altına alabilirsiniz."