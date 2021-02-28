Kaymakam Arslan'dan, Çekmeköy esnafına korona virüs denetimi

Kaymakam Arslan, denetimler esnasında vatandaşlarla da sohbet etti.

Çekmeköy'de, korona virüsle mücadele kapsamında alınan maske, mesafe ve sosyal mesafe kurallarının kontrol edildiği denetimlerde ekipler Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan eşliğinde lokanta, kafe, restoran gibi noktalarda incelemelerde bulundu. Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, işletmelerin almış oldukları önlemleri yerinde denetleyerek, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kaymakam Arslan, denetimler esnasından esnafla da sohbet etti.

"21 mahallemizde 108 personelimizle çalışmalara devam ediyoruz"

Yapılan denetim çalışmaları sonrası konuşan Kaymakam Adem Arslan, “Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Valiliğimizin koordinatörlüğünde İstanbul'un tüm ilçelerinde olduğu gibi Çekmeköy ilçemizde de hem dün hem bugün itibariyle 21 mahallemizde 108 personelimizle birlikte denetimlerimizi yapıyoruz. Bugün Merkez Mahallesi'ndeyiz. Muhtarlarımız, daire müdürlerimiz ve görevli arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Korona virüs tedbirleri alındığı günden beri ilçemizde bu denetimleri düzenli olarak sürdürüyoruz. Genelde esnaflarımızın bu kurallara uyduğunu görüyoruz. Ayrıca ilçemizdeki vatandaşlarımızın da kurallara uyduğunu söyleyebiliriz. Vaka sayılarında yaşanan düşüşte bunu gösteriyor. Bu anlamda hem denetim yapan ekiplerimize hem belediyemiz ve kurallara uyum sağlayan Çekmeköy esnafına teşekkür ediyorum” diye konuştu.