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Kaymakam Şenel'den Başkan Aydıner'e ziyaret

Bayrampaşa’nın yeni Kaymakamı Dr.

Bayrampaşa'nın yeni Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e iadeyi ziyarette bulundu.


Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i ziyaret etti. İlçe ve gündemle ilgili konular üzerine bir süre sohbet eden Aydıner ve Şenel, daha sonra Bayrampaşa Belediyesinin yılda 7 bin aileye yardım sağlayan Hayır Kapısı'na geçerek incelemelerde bulundu. Ziyarette, Bayrampaşa Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı da hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydıner, “Kaymakamımız Sayın Şenel'e kıymetli ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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