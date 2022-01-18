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Kayserispor - Başakşehir maçının hakemi değişti

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Kayserispor-Başakşehir maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu.


Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Merkez Hakem Kurulu tarafından maçta düdük çalacak Mete Kalkavan'ın yerine Volkan Bayarslan'ın atandığı açıklandı. Kalkavan'ın bu maçta yardımcılığını İlker Takpak ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.


19 Ocak Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

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